Полиция Лас-Вегаса показала видео с нагрудных камер в день массового расстрела

Полицейские Лас-Вегаса опубликовали подборку видеозаписей с нагрудных камер сотрудников правоохранительных органов, находившихся на службе 1 октября, в день массового расстрела посетителей музыкального фестиваля. Ролик, на котором видно, как стражи порядка пытаются спасти людей, доступен на LiveLeak.

Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В результате погибли 59 человек, пострадали более 500.

В гостиничном номере стрелка было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, и более тысячи патронов. В его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты.