В Тюмени запретили парковаться около храма без благословения

Тюменским водителям запретили парковать автомобили возле въезда на территорию Казачьего храма преподобного Серафима Саровского без благословения. Фотография соответствующего объявления на воротах храма размещена в паблике «ВКонтакте» «"Подслушано" Тюмень».

В самом храме изданию URA.RU сообщили, что его работникам действительно пришлось повесить объявление, чтобы перед входом не парковались автомобили, и речь идет только о площадке перед воротами. Вопрос о благословении, по словам представителя храма, решается с батюшкой в каждом случае отдельно.

«Чтоб возле ворот не ставили машины, не загораживали выезд», — пояснили в храме, добавив, что запрет не дал ожидаемого результата.

Ранее в Самаре полицейские задержали священнослужителя, который угнал четыре припаркованных на территории храма автомобиля и сдал их на металлолом. В отношении него заведено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»).

