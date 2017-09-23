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Сыктывкарский архиепископ простил угонщика своей Audi A8

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Архиепископ Питирим
Архиепископ Питирим

Уголовное дело в отношении подростка, обвинявшегося в угоне автомобиля архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, прекращено. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Сыктывкарский горсуд удовлетворил ходатайство представителя потерпевшего о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон», — сообщили в суде.

Ранее по делу об угоне принадлежащей архиепископу Audi A8 были задержаны два 16-летних подростка, один из которых учится в школе, другой — в среднеспециальном учебном заведении. Оба являются родственниками церковных служащих, ориентируются во внутренних помещениях храма и знакомы с распорядком дня. Выбрав момент, когда никто не мог следить за их действиями, молодые люди похитили ключи от машины и выехали на ней за ворота. Их задержали и доставили в отделение полиции, они признали, что взяли автомобиль из шалости, чтобы покататься. Было заведено уголовное дело по статье об угоне. Один из подростков признал вину.

О краже автомобиля стало известно в феврале. Архиепископ Питирим уточнил, что машина 2003 года выпуска давно нуждалась в ремонте и преступникам в любом случае не удалось бы далеко уехать. Под впечатлением от случившегося он опубликовал на своей странице в соцсети стихотворение «Божия служка — "Ауди" старушка».

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