Сборная Англии забронировала отель в России до попадания на ЧМ

Сборная Англии забронировала отель в России еще до попадания на Чемпионат Мира 2018 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, главный тренер англичан Гарет Саутгейт лично искал гостиницу для команды. В итоге его выбор остановился на отеле ForRestMix Club, находящемся в 45 минутах езды от центра Санкт-Петербурга.

Саутгейт намеренно выбрал базу в тихом районе. Отель находится рядом с Финским заливом. Самый дешевый номер в нем стоит 106 евро за одну ночь. На территории ForRestMix Club есть три ресторана, два бара, спа-салон, бассейн и тренажёрный зал.

Сборная Англии еще не обеспечила себе путевку на чемпионат мира в России. Команда лидируют в группе F, опережая ближайших преследователей на 5 очков за два матча до финиша отборочного турнира. Они пройдут на мундиаль, если в четверг, 5 октября, обыграют словенцев.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.