Медведев поручил договориться о поставках сжиженного газа в Пакистан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу Минэнерго провести переговоры с Пакистаном и заключить соглашение на три года с возможностью пролонгации о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В документе подчеркивается, что договориться о поставках СПГ необходимо без тендера, проведение которого предписано пакистанской государственной практикой. В переговорном процессе будут участвовать министерства энергетики России и Пакистана, а операторами проекта выступят «Газпром» и государственная компания «Пакистан ЭлЭнДжи Лимитед» или ее аффилированные лица.

В справке к документу отмечается, что соглашение будет действовать в течение трех лет и автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды по истечении первоначального или последующего срока.

Ранее, 29 июня, «Роснефть» заявила о заинтересованности в реализации СПГ в Европе в качестве газомоторного топлива.

За день до этого Соединенные Штаты объявили о намерении к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера. Продажа американского газа с 2016 по 2040 год может увеличить доходы федерального бюджета на 118 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках ​Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Документ позволяет вести добычу на почти семи миллионах квадратных километров. На этой территории может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа.