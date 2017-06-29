В «Роснефти» рассказали о ряде проектов по поставкам и производству СПГ

«Роснефть» заинтересована в реализации сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в качестве газомоторного топлива. Об этом заявила Rambler News Service вице-президент «Роснефти» Влада Русакова.

«В рамках стратегии развития поставок газа в сегменте газомоторного топлива в том числе рассматриваются и опции с СПГ», — подчеркнула она, отметив при этом, что сейчас у «Роснефти» нет таких планов.

Кроме того, по словам Русаковой, компания может привлечь партнеров к проекту «Печора СПГ». «После предварительных консультаций мы уже сейчас понимаем, что проект представляет интерес для ряда опытных игроков в СПГ-отрасли», — сказала она. Русакова уточнила, что в 2017 году компания планирует выполнить предварительное проектирование.

«Роснефть» и группа «Аллтек» в декабре 2015 года завершили создание совместного предприятия «РН-Печора СПГ» для целей развития проектов по добыче и монетизации запасов газа в Ненецком автономном округе. Доля «Роснефти» в совместном предприятии составляет 50,1 процента.

Проект «Печора СПГ» предполагает разработку двух месторождений Ненецкого автономного округа — Кумжинского и Коровинского, совокупные запасы которых по российской классификации составляют 165 миллиардов кубометров газа и 5,6 миллиона тонн конденсата.