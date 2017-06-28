Песков прокомментировал атаку вируса-шифровальщика Petya

Кибератака вируса-шифровальщика Petya, парализовавшая системы некоторых украинских и российских компаний, не поставила под угрозу работу компьютерных систем администрации президента и сайт Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в среду, 28 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Атаки идут, они, к сожалению, продолжаются. Подобные массированные кибератаки лишний раз подтверждают правоту тезиса российской стороны, который она излагала на самых различных уровнях, о том, что существование подобной опасности требует взаимодействия и сотрудничества на международном уровне», — сказал Песков.

Материалы по теме Это Petya, скинь выкуп Кто стоит за массовым заражением Украины

На сегодняшний день, подчеркнул он, ни одна страна в одиночку не может эффективно противостоять киберугрозе.

По данным Group-IB, 27 июня от вируса Petya в России и на Украине пострадали более 80 компаний. В частности, атаке подверглись «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), «Запорожьеоблэнерго», «Укртелеком», а также парализовал работу Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Вирус Petya проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма, в котором содержалась вредоносная ссылка. При активации ссылки вирус блокировал компьютеры и требовал выкуп в размере $300 в биткоинах за восстановление доступа к нему.

Позднее специалисты компании Positive Technologies, специализирующейся на информационной безопасности, вычислили kill-switch — возможность локально отключить шифровальщик.