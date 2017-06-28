В «Роснефти» заявили о мощной хакерской атаке на серверы компании

В «Роснефти» заявили о мощной хакерской атаке на свои серверы. Информация об этом опубликована на официальной странице компании в сети «Фейсбук».

«Масштабная хакерская атака не сказалась на производственных процессах компании. Существуют отдельные проблемы, которые оперативно решаются», — говорится в сообщении. «Компания работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем. Оценивать последствия кибератаки пока преждевременно», — отметили в «Роснефти».

Кроме того, в компании выразили надежду, что атака никак не связана «с текущими судебными процедурами».

По факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» пытаются взыскать через суд 170,6 миллиарда рублей с АФК «Система» и «Система-Инвест». Такой ущерб, по подсчетам нефтяной компании, ответчики нанесли в результате реорганизации в 2014 году.