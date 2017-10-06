В связи с катастрофой во Владимирской области возбуждено второе уголовное дело

Второе уголовное дело возбуждено в связи с аварией во Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 6 октября, рассказала Екатерина Короткова, официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки был выявлен факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан — пассажиров автобуса марки Mercedes, который сегодня столкнулся с поездом в районе железнодорожной станции Покров. Как установлено, неизвестные организовали транзит иностранных граждан по территории РФ без должного оформления миграционных документов. Причем за это каждый пассажир автобуса платил по пять тысяч рублей», — рассказала Короткова.

Она уточнила, что возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 322 («Организация незаконной миграции»).

От других комментариев представитель транспортной прокуратуры воздержалась.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что в рамках дела об организации незаконной миграции установлен подозреваемый — это гражданин Казахстана, находившийся в разбитом автобусе. По данным проверки, именно он организовал поездку, получал деньги с граждан Узбекистана и контролировал весь маршрут. Оба водителя фактически находились у него в подчинении.

В результате произошедшего ранним утром 6 октября погибли 17 человек.