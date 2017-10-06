Facebook удалил упоминания о России в отчете с обвинениями в адрес России

Социальная сеть Facebook удалила все упоминания о России в отчете, опубликованном в апреле и посвященном американским выборам в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, отчет был изменен по совету юристов. 13-страничный документ «Информационные операции и Facebook» был укорочен юридическим отделом и переопубликован.

«Некоторые настаивали на том, чтобы не включать упоминания о России в отчет, потому что понимание компанией российской активности было слишком спекулятивным», — отметили источники WSJ.

В Facebook объяснили, что в момент публикации текста в апреле компания не была уверена в своих суждениях по поводу причастности России к распространению подозрительных рекламных постов.

При этом в сентябрьском отчете Facebook предпочел не убирать информацию о «российском вмешательстве».

3 октября представители Facebook сообщили о том, что политическую рекламу, в распространении которой обвиняют Россию, увидели около 10 миллионов американцев.

В начале сентября в соцсети заявили, что в период с июня 2015-го по май 2017 года 470 фальшивых аккаунтов купили места для порядка трех тысяч рекламных сообщений, потратив на это около 100 тысяч долларов. Посты были ориентированы на разжигание дискуссий по социальным вопросам: ЛГБТ-сообщество, расовые разногласия, иммиграция и право на ношение оружия.

В Facebook посчитали, что публикации связаны между собой и якобы поступали из России.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к заказам рекламы в Facebook и никогда не слышал о подобной активности.