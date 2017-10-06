Роскомнадзор пригрозил интернету «страшной тайной» и прикрылся детьми

Видео: Роскомнадзор / Twitter

В сети испугались опубликованного в Twitter-аккаунте Роскомнадзора ролика о детях, рассказывающих страшную тайну. «Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей», — говорится в описании к анонсу.

На видео, которое собрало 12 лайков и 11 репостов, под напряженный аккомпанемент демонстрируются девочка и мальчик, одетые в официальные костюмы и сидящие в больших кожаных креслах. Также в ролике показаны популярные мемы с детьми, сопровождающиеся текстом «Скоро. Во всех Telegram-каналах страны. Вы узнаете от детей страшную правду».

«Ожидайте 09.10.2017 в официальном сообществе Роскомнадзора. Осталось совсем немного времени», — отметили в аккаунте регулятора.

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Многим пользователям Twitter показалось, что таким образом Роскомнадзор намекает на скорую блокировку Telegram в России. «Ох, беда. Придется опять настраивать обход», — испугались они.

Некоторые начали открыто оскорблять сотрудников федеральной службы, отмечая, что Роскомнадзор не в состоянии заблокировать Telegram. «Вода, как у студентов в дипломах. Только ржать над вами», — заявил один из них.

В конце июня Telegram был внесен в реестр организаторов распространения информации. Администрация мессенджера предоставила Роскомнадзору необходимые данные, и он «начал работать в правовом поле Российской Федерации».