Интернет и СМИ
 

Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Дуров
Павел Дуров

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ответил на блокировку ресурса в Индонезии. По его словам, он готов сотрудничать с властями страны и усилить борьбу с террористическим контентом. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 июля.

Дуров пояснил, что его команда просто не смогла быстро отреагировать на просьбу индонезийских чиновников удалить каналы с экстремистским содержанием.

«К сожалению, я не знал об этих просьбах, что вызвало недопонимание», — сказал бизнесмен.

Он отметил, что для исправления положения применил трехэтапное решение. Во-первых, Telegram заблокировал каналы из списка властей Индонезии; во-вторых, Дуров направил письмо чиновникам для установления прямого контакта; в-третьих, началась работа по формированию специальной команды, владеющей индонезийским языком.

Предприниматель добавил, что каждый месяц команда ресурса блокирует тысячи каналов, связанных с терроризмом.

Веб-версию Telegram заблокировали в Индонезии 14 июля, однако пользователи заметили, что могут заходить в него через смартфоны.

В июне Роскомнадзор предупредил о блокировке Telegram в России, если ресурс не предоставит информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Сначала Дуров отказывался сотрудничать с властями, но позже согласился предоставить данные, так как они находятся в открытых источниках.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дуров согласился предоставить данные Telegram для Роскомнадзора
Павел Дуров ответил на обвинения в нейтральном отношении к террористам
Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Последние новости
Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии
Оставленный без присмотра малолетний мальчик выпал с восьмого этажа в Москве
Путин поставил задачи перед металлургами
Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона перед игроками «Халла»
Гергиев ответил на нападки французских СМИ из-за концерта в Париже
Семь авиакомпаний оштрафованы за задержки рейсов в аэропортах Москвы  
Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона в Сенегале
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0215 июля

«России нужен спайс»

Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
17:5414 июля

Илон Маск представил сайт с одной буквой

16:3415 июля

ТНТ начнет показывать в промороликах обычных зрителей

13:0015 июля

Спрятавшийся между статуями Бушей Клинтон насмешил соцсети

Интернет и СМИ17:0213 июля

Ничего себе поездочка

Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
19:3214 июля

Британцы почистят туалеты из-за невнимательности при подключении к Wi-Fi

17:1114 июля

Определены самые «ленивые» страны мира

18:1414 июля

Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона

Интернет и СМИ00:0313 июля

Вброс новости на вентилятор

Откуда россияне узнают о похвалах Басаеву и американском спецназе на Украине
14:5014 июля

Любительница селфи уничтожила работы Саймона Бирча на 200 тысяч долларов

15:5014 июля

Создатель крупнейшего в мире магазина наркотиков в Tor совершил самоубийство

13:5014 июля

Блогер потроллил «Кока-Колу» за кражу слогана «поехал бухнуть»

Россия
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...«Они способны жить только в общине»
Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
Оставленный без присмотра малолетний мальчик выпал с восьмого этажа в Москве
Сергей: 17 лет колоний, инвалидность, бомж...«Воровал, грабил, убивал»
Как живет община, где 700 бездомных получают шанс начать новую жизнь
Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности
Путин поставил задачи перед металлургами
В Совфеде увидели глубокий кризис в отношениях ЕС и Киева
Семь человек погибли при пожаре в Братске
Все материалы
Мир
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Сенат США отложил голосование по Obamacare из-за операции Маккейна
Конгресс США предрек рост дефицита бюджета из-за невыполнимости планов Трампа
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
В КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Жан-Клод ЮнкерВхождение по мукам
Почему саммит Украина — ЕС оказался скомканным
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Установлены личности убийц российского туриста в Абхазии
На Украине показали последнее СМС от Вороненкова
Жителям Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования
В ДНР и ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружения к линии соприкосновения
Все материалы
Финансы
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
В Госдуме потребовали проверить ЦБ и АСВ в связи с ситуацией вокруг «Югры»
ЦБ предрек замедление инфляции в июле
Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса
Бывшего налогового министра Украины обвинили в краже 12 миллиардов долларов
Промсвязьбанк отрегагировал на публикации о мошенничестве кипрского филиала
Госдолг Италии установил исторический рекорд
Все материалы
Бизнес
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Путин объяснил рост цен на бензин в России
УАЗ отзовет в России 150 тысяч автомобилей
Президент России рассказал о неизбежной замене людей на заводах роботами
Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
СМИ узнали об аресте двух полковников из центрального аппарата ФСБ
В США ввели в строй новый ракетный эсминец
Японские военные рассказали о росте активности ВКС России
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
И на дуде игрец
Как раскрыть потенциал паяльника, калькулятора и других приборов
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
Реализацию российской лунной программы сдвинули ради «ЭкзоМарса»
У девушки в минском метро взорвался вейп
Все материалы
Спорт
«Я черный ниже пояса»
Как Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер устраивают дикое шоу перед боем
Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона в Сенегале
Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона перед игроками «Халла»
Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022
Россиянки Веснина и Макарова победили в финале Уимблдона
Российские прыгуны в воду стали чемпионами мира
ЦСКА обыграл «Анжи» в стартовом туре РФПЛ
Все материалы
Культура
Беллини Джованни «Молодая женщина за туалетом»«Женщины — очень примитивные существа»
Джулиан Феллоуз о пользе адюльтера
Двуспальное кимоно и другие тонкости Востока
Сокровища Японии в Кремле
Глазам своим не верю
Самые дикие клипы, набравшие миллионы просмотров
Умер актер Владимир Толоконников
Ночь, Россия, страшно
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Планеты обезьян» до «Блокбастера»
Кустурица рассказал о причинах своего хорошего отношения к Путину
Гергиев ответил на нападки французских СМИ из-за концерта в Париже
Все материалы
Интернет и СМИ
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
ТНТ начнет показывать в промороликах обычных зрителей
Спрятавшийся между статуями Бушей Клинтон насмешил соцсети
Британцы почистят туалеты из-за невнимательности при подключении к Wi-Fi
Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона
Все материалы
Ценности
Тодд Баррато«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»
Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Дворцовые интриги
Подтвердится ли эстимейт лотов автоаукциона Coys в поместье Бленхейм
Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Tissot предложит москвичам часы размера XL
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Все материалы
Путешествия
Планета Россия
Красоту необъятных русских земель представят на мультимедийной выставке
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Фестиваль ухи во время празднования Дня рыбака прошел на центральной набережной Волги. Вареный пирожок и мититяй
Как Астрахань стала на Великий путь, а еда спасла мир
«Грузинские авиалинии» ответили на ограничение полетов в Россию
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
В Госдуму внесли законопроект о развитии виноделия
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Американца посадили за обмен интимными фото с несовершеннолетней будущей женой
Брат Марка Уолберга оставил две тысячи долларов чаевых в Waffle House
Отсидевший новозеландец с татуировкой на лице пожаловался на отсутствие работы
Все материалы
Крошка-кошка
Все, что нужно знать о новейшем кроссовере Jaguar с салоном от спорткупе
Длительный тест Mitsubishi Outlander с V6
Подводим итоги, выясняем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Три с половиной тонны слизистых угрей перекрыли шоссе в США
Новый Honda Accord получил мотор 1.5
В Индии сделали минивэн со стульчиком-боковушкой
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы