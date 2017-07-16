Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ответил на блокировку ресурса в Индонезии. По его словам, он готов сотрудничать с властями страны и усилить борьбу с террористическим контентом. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 июля.

Дуров пояснил, что его команда просто не смогла быстро отреагировать на просьбу индонезийских чиновников удалить каналы с экстремистским содержанием.

«К сожалению, я не знал об этих просьбах, что вызвало недопонимание», — сказал бизнесмен.

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Он отметил, что для исправления положения применил трехэтапное решение. Во-первых, Telegram заблокировал каналы из списка властей Индонезии; во-вторых, Дуров направил письмо чиновникам для установления прямого контакта; в-третьих, началась работа по формированию специальной команды, владеющей индонезийским языком.

Предприниматель добавил, что каждый месяц команда ресурса блокирует тысячи каналов, связанных с терроризмом.

Веб-версию Telegram заблокировали в Индонезии 14 июля, однако пользователи заметили, что могут заходить в него через смартфоны.

В июне Роскомнадзор предупредил о блокировке Telegram в России, если ресурс не предоставит информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Сначала Дуров отказывался сотрудничать с властями, но позже согласился предоставить данные, так как они находятся в открытых источниках.