Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе

Американский дизайнер и основатель собственного бренда Том Браун совместно с французским бутиком Colette представил капсульную коллекцию мужских и женских моделей, украшенных изображением собаки Брауна — таксы Гектора. Об этом сообщают представители онлайн-магазина Farfetch, где будет представлена линейка, в пятницу, 6 октября.

«Коллекцию отличают характерная для бренда серая цветовая палитра, акутальные силуэты и повышенное внимание к крою и деталям. Большая часть моделей украшена знаковым принтом и вышивкой в виде любимца дизайнера — таксы по имени Гектор», — рассказали в компании.

Фото: Том Браун / Colette 1 /3

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.

Бренд Thom Browne зарегистрирован в 2001 году. Изначально основатель марки Том Браун занимался пошивом мужской одежды на заказ. В 2003 году открылся первый магазин в Нью-Йорке. В 2011 году бренд запустил производство женской одежды и солнцезащитных очков в стиле унисекс под собственной маркой.