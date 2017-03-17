Американский дизайнер сделал сумку в честь своей таксы

Видео: nytimes.com

Американский дизайнер, основатель и арт-директор собственного бренда Том Браун представил новую модель сумки, созданную в честь его собаки — таксы по кличке Гектор. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Highsnobiety.

Сумка выполнена из кожи со стилизованным флоральным принтом красного и синего цвета. Цена — 2,9 тысячи долларов.

Браун не единственный дизайнер, который нашел источник вдохновения в своем питомце. Например, Марк Джейкобс выпустил книгу с фотографиями своего бультерьера Невилла. В книге собраны несколько сотен снимков, среди них есть кадры из фотосессий с топ-моделями и фотографии из Instagram питомца модельера.