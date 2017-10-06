Правоохранители начали проверку в связи с катастрофой во Владимирской области

В настоящее время известно, что в результате катастрофы во Владимирской области погибли от 14 до 16 человек, заявила «Ленте.ру» Екатерина Короткова, старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора. «Среди них, к сожалению, есть дети. Еще по меньшей мере 12 человек доставлены в больницы, среди них тоже есть несовершеннолетние», сообщила Короткова.

Сейчас продолжаются работы по извлечению тел погибших, число жертв может возрасти, подчеркнула представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Она уточнила, что по данному факту уже начата процессуальная проверка, на место трагедии выехал Восточный транспортный прокурор.

По имеющейся сейчас информации, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, и выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, что и привело к трагедии, — заявила Екатерина Короткова.

Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 03:39 по местному времени 6 октября. «Известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — сообщил ТАСС глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов.

