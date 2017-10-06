Телекомпания ВИD сменила пугавшую целое поколение заставку с «Ельциным»

Видео: vidgital / Instagram

Телекомпания ВИD, празднующая тридцатилетие, опубликовала в своем Instagram новую заставку.

В обновленной версии четче просматривается лицо даосского философа Го Сяна и можно разглядеть лягушку на его голове. То, как она взбирается на него, показано крупным планом, но привычный голос, объявляющий название компании, при этом не звучит. В финале заставки философ слегка улыбается.

Старую заставку зрители, чье детство пришлось на 1990-е годы, помнят как «заставку с Ельциным». Многим казалось, что логотип напоминал занимавшего тогда пост президента России Бориса Ельцина. На самом же деле на нем была запечатлена маска даосского философа Го Сяна с трехлапой жабой на голове. Маска появлялась на черном фоне, пока голос за кадром произносил «телекомпания ВИD представляет».