Ведущий «Би-би-си» начал утро с развлекательной викторины о маньяке-убийце

Пользователи сети обратили внимание на необычную викторину в утреннем шоу на радио BBC Radio Leeds: ведущий предложил по названиям четырех песен угадать, «о ком говорят в новостях». Об этом сообщает BBC News.

Загадка была посвящена маньяку-убийце Иэну Брейди (Ian Brady). В эфире радиостанции прозвучали композиции All The Young Dudes («Все молодые парни») в исполнении группы Mott the Hoople, Suffer Little Children («Пустите детей») группы The Smiths, Psycho Killer («Убийца-психопат») группы Talking Heads и заставка к американскому сериалу «Семейка Брэйди» (The Brady Bunch Theme Song).

В сети юзеры сочли неуместным идею ведущего развлечься угадыванием имени одного из самых жестоких убийц века.

«Господи! Только что узнал о викторине на радио с Иэном Брейди. Как вообще кому-то могло прийти в голову, что это допустимо?»

«О. Мой. Бог. О чем вообще думали в BBC Radio Leeds? Музыкальная викторина, основанная на истории Иэна Брейди? С какой стати?!»

Позднее радиостанция извинилась за утреннее недоразумение и признала инцидент неуместным.

Иэн Брейди скончался 15 мая в тюрьме строгого режима для невменяемых Эшуорт. Он и его жена Майра Хиндли известны британцам по громкому делу о серии убийств, прозванному «Убийствами на болотах». В период с 1963 по 1965 годы семейная пара убила пять детей в возрасте от десяти до семнадцати лет, четверо из которых подвергались сексуальному насилию. Оба они были приговорены к пожизненному заключению. Хиндли скончалась в тюрьме в 2002 году.