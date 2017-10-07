Мир
 

Афганские талибы отказались воевать с ИГ

Перейти в «Мою Ленту»

Лидер движения «Талибан» в Афганистане Хебатулла Ахундзада (Hebatullah Akhundzada) приказал членам организации прекратить столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство», поскольку у этих движений «общие цели». Об этом в субботу, 7 октября, сообщает телеканал 1TV News.

Источники телеканала в службе безопасности указали, что это произошло около 10 дней назад, когда Ахундзада прибыл в провинцию Гильменд на юге страны на встречу руководства боевиков.

В апреле 2015 года стало известно, что боевики «Исламского государства» и «Талибана» объявили друг другу священную войну (джихад). Конфликт между двумя террористическими организациями начался после того, как лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назвал муллу Мохаммада Омара — основателя «Талибана» — «дураком и неграмотным военачальником», который не заслуживает «ни духовного, ни политического доверия». В ответ лидер талибов заявил, что ни один из членов движения не встанет под знамена «Исламского государства», а флаги группировки никогда не появятся на афганской земле.

Экстремистские организации «Исламское государство» и «Талибан» запрещены на территории России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
In Helmand, Taliban leader tells followers not to counter IS
В Афганистане убит один из лидеров талибов
Боевики ИГ захватили пещеры Тора-Бора в Афганистане
Боевики ИГ ликвидировали одного из главарей талибов
Последние новости
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
Скорая опоздала к умирающей петербурженке из-за перекрытий во время митингов
Афганские талибы отказались воевать с ИГ
Сотрудники ГУПа устроили разборку со стрельбой в Строгино  
Оператор избежал гибели при съемке атаки смертника ИГ на иракский конвой
В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского
Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
Другие материалы рубрики
Мир00:02 6 октября

Мне — гарем, вам — Коран

Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
18:01Сегодня

Автомобиль врезался в пешеходов в Лондоне

16:14 6 октября

Раскрыта вероятная кандидатура нового госсекретаря США

20:32Сегодня

Оператор избежал гибели при съемке атаки смертника ИГ на иракский конвой

Мир05:05 2 октября

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь
16:37Сегодня

В США раскрыли планы террористов устроить «второе 11 сентября»

17:05Сегодня

Дворец короля Саудовской Аравии атаковали неизвестные

12:45Сегодня

Полиция Дании нашла голову и ноги пропавшей шведской журналистки

Мир00:02 4 октября

Белая смерть

Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
11:05 6 октября

Тропический шторм «Нэйт» в Центральной Америке убил 22 человека

13:37Сегодня

Появилось видео российского удара по командному пункту ИГ с тремя аш-Шишани

10:42Сегодня

Российские ВКС уничтожили командный пункт ИГ в Сирии

Россия
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Для доказательства связи Николая II и балерины предложили эксгумировать бабушку
Егерь перепутал тульского грибника с кабаном и убил его
Красную площадь перекрыли после несогласованной акции на Пушкинской
На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек
Все материалы
Мир
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Автомобиль врезался в пешеходов в Лондоне
Оператор избежал гибели при съемке атаки смертника ИГ на иракский конвой
В США раскрыли планы террористов устроить «второе 11 сентября»
Дворец короля Саудовской Аравии атаковали неизвестные
Все материалы
Бывший СССР
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен
Украинский генерал назвал условие захвата Россией «коридора» в Крым
Порошенко продлил особый статус Донбасса на год
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Подсчитаны «мертвые» биткоины
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии систем ПРО на 15 миллиардов долларов
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Nord Stream 2 разработала запасной маршрут «Северного потока-2» в обход Дании
Все материалы
Силовые структуры
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Житель Новосибирска признался в убийстве матери
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
Три вокзала эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов
Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»
Все материалы
Наука и техника
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей
У европейцев обнаружили признаки неандертальцев
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
Армия США испытала конвертоплан будущего
Все материалы
Спорт
Собаку съели на автоголах
Корейцы так старались в матче со сборной России, что дважды забили сами себе
Кукуй, гаси
В Вегасе определят будущего соперника Макгрегора и познают силу «Ахмата»
Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
Корейцы забили два мяча в свои ворота и проиграли сборной России
Квята вернули в «Формулу-1»
Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов
«Динамо» покинул вернувший команду в РФПЛ тренер
Все материалы
Культура
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США
Шакира спела о любви после появления слухов о ее расставании с Пике
Мединский отреагировал на сообщения о своей госпитализации
Киев запретил Гнойному въезд в страну с подачи журналистов
Все материалы
Интернет и СМИ
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
Клип с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой ворвался в тренды YouTube
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Телеканал «Звезда» удалил новость о попросившем в России убежища офицере ВСУ
В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского
Свадьба Шурыгиной закончилась дракой с ее женихом
Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley
Nike изменит расцветку Air Force 1
В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Все материалы
Путешествия
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Названы главные недостатки российских отелей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Назван лучший бар мира
Все материалы
Из жизни
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Мастера джиу-джитсу прогнали незадачливого грабителя в Бразилии
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Индонезиец поборол и съел семиметрового питона
Все материалы
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы