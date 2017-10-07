Автомобиль врезался в пешеходов в Лондоне

В Лондоне у Музея естествознания автомобиль врезался в толпу людей, есть пострадавшие, сообщает в субботу, 7 октября, Sky News.

По предварительным данным, инцидент произошел в 14:21 по местному времени на Выставочной дороге в южной части Кенсингтона, где расположены основные достопримечательности викторианской эпохи. В результате столкновения автомобиля с пешеходами пострадали несколько человек, сообщили телеканалу в полиции. Их число уточняется.

Как передал корреспондент BBC News, водитель пересек проезжую часть по диагонали, и сбил с ног по меньшей мере одного пешехода.

Задержан один мужчина. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи и несколько отрядов полиции. Устанавливаются обстоятельства инцидента. На данный момент произошедшее не квалифицировано как теракт.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту и зарезал ножом полицейского. Погибли пять человек. 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро и с ножами напали на прохожих. В результате атак погибли восемь человек, еще 48 пострадали.