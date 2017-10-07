Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors представил российским клиентам Bentley Mulsanne Extended Wheelbase лимитированной серии Hallmark. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Носившая закрытый характер презентация автомобиля, выпущенного в 50 экземплярах, состоялась на подмосковном вертодроме. В дизайне, созданном ателье Mulliner, использованы золотые и серебряные элементы. Они включают изготовленную из серебра или покрытую золотом эмблему крылатой литеры «В», декоративную полосу в цвет эмблемы, проходящую по всей длине кузова; отделения для хранения, обитые изнутри кожей «металлик» серебряного или золотого цвета, шпон, окрашенный в дополнительный цвет, а также вставки из драгоценных металлов. Для Bentley Mulsanne Hallmark предлагается как однотонная, так и двухцветная окраска кузова.

Фото: Bentley Motors 1 /2

«Лимитированная серия Hallmark флагманской линейки Mulsanne демонстрирует исключительное мастерство ателье Mulliner и отличается изысканными серебряными и золотыми элементами дизайна. Мы рады представить клиентам эксклюзивную версию Mulsanne с увеличенной колесной базой и уверены, что вскоре увидим этот исключительный автомобиль на российских дорогах», — отметил глава марки в России Марко ван Алтен.

Цена автомобиля не сообщается. В России автомобили лимитированной серии Hallmark доступны эксклюзивно в дилерском центре «Bentley Москва».