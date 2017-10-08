МИД Саудовской Аравии исключил влияние политики США на отношения с Россией

Политика США в отношении России не повлияет на планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой, в том числе в вопросах инвестиций. Об этом в воскресенье, 8 октября, ТАСС заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Наша задача — развивать отношения с Россией по всему спектру направлений. Санкции между Россией и Западом касаются России и Запада», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, как партнерство с Москвой соотносится с партнерством Саудовской Аравии с США.

Аль-Джубейр выразил надежду, что вопрос с экономическими ограничениями когда-нибудь будет решен. «Наши отношения с США находятся на уровне стратегического партнерства, но мы также хотим улучшения отношений с Россией, потому что хорошие отношения как с Россией, так и с США, и с Китаем пойдут на благо нашей стране, ближневосточному региону и всему миру», — отметил он.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву с официальным визитом 4 октября, а на следующий день встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи лидеры двух стран подписали несколько договоров и соглашений о сотрудничестве.