Водитель врезался в московский дом и с четырьмя пассажирами попал в больницу

Пьяный водитель врезался в стену дома в центре Москвы и вместе с четырьмя пассажирами попал в больницу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Около 5.00 на Средней Переяславской улице 20-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения (0,471 промилле), управляя KIA Rio, при совершении поворота налево не справился с управлением и совершил наезд на стену дома 25 по улице Средняя Переяславская», — сказал представитель ведомства.

В полицейском главке сообщили, что самому младшему из пассажиров было 18 лет, самому старшему — 30. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным ГУ МВД, инцидент произошел 7 октября. В полиции сообщили, что на водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8.3 КоАП РФ. Проводится дальнейшая проверка.