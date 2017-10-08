Посольство России в Британии предложило журналисту слетать в космос на iPhone

Посольство России в Великобритании предложило журналисту Жилю Уиттеллу слетать в космос с помощью своего iPhone в ответ на его заявление о том, что у российской ракеты «Союз» мощностей меньше, чем у телефона. Соответствующее сообщение представители дипмиссии написали в Twitter.

«Раз так, то, может быть, Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не "устаревшего" "Союза», — говорится в сообщении посольства России.

В своей статье для The Times журналист написал, что с момента развала Советского Союза в сфере российских космических технологий ничего не изменилось. «Они обновили компьютер на своей лучшей ракете "Союз", но все равно мощностей у нее меньше, чем у iPhone», — написал он.

В настоящее время космонавтов на МКС доставляют исключительно «Союзы». Российский корабль вмещает до трех человек и не имеет возможности многоразового использования.