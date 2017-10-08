Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка

Самой доступной иномаркой, продаваемой в России, стал хэтчбек Ravon R2. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный экспертами «Дейли-Мотор». Стоит эта модель в октябре от 439 тысяч 900 рублей, как и месяцем ранее.

Второе место в списке занял японский хэтчбэк Datsun on-DO, стоимость которого начинается от 442 тысяч рублей. С августа эта модель подорожала на 6 тысяч.

Замыкает тройку лидеров седан Ravon Nexia по цене от 449 тысяч. На четвертом месте китайский седан Brilliance H230, который в октябре продается за 459 тысяч 900 рублей.

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Пятой самой доступной в России иномаркой в этом месяце признан китайский седан FAW Oley, предлагающийся по цене от 491 тысячи рублей за базовую комплектацию.

В июле аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что за пять месяцев объем российского рынка новых автомобилей вырос на 10,2 процента по отношению к прошлому году. Всего было реализовано 520 тысяч машин.