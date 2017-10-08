Воюющий за Киев российский актер Пашинин раскритиковал украинскую армию

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на стороне Киева в Донбассе, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с каждым годом «скатываются в крепостную советскую армию». Об этом он рассказал в интервью украинскому «Обозревателю».

«Дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты. Вы посмотрите на наше командование. Кто понес ответственность, что сдали Крым без единого выстрела? Кто ставил этого изменника-адмирала на должность (контр-адмирал Денис Березовский сейчас командует Черноморским флотом, а на Украине обвинен в госизмене — прим. «Ленты.ру»)? Почему никто не увидел признаков измены?» — сказал артист.

По его словам, служить в Украинской добровольческой армии (создана боевиками запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор») гораздо лучше, чем в ВСУ.

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«Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы. Я уже, как Диоген, днем с огнем ищу человека, а здесь в кого ни плюнь — попадешь в человека», — пояснил Пашинин.

Актер известен по сериалу «Грозовые ворота», а также фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего». О том, что он поступил добровольцем в украинскую армию и несет службу в Донбассе, стало известно 25 августа. Спустя несколько дней Пашинин признался, что «ловит кайф» от происходящего.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.