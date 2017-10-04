Бывший СССР
 

Воюющий в Донбассе актер Пашинин рассказал о своих первых боевых действиях

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Анатолий Пашинин
Анатолий Пашинин

Российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, воюющий в составе Украинской добровольческой армии (создана боевиками запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»), заявил, что участвовал в боевых действиях с пулеметом Калашникова. Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

По словам Пашинина, на линию соприкосновения он ездит не каждый день. «Мы туда выезжаем на ротацию, потом возвращаемся. Я вот вначале с автоматом был на одной из позиций, потом на другой позиции мне дали ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный — прим. «Ленты.ру»), потому что мне это подходит больше», — отметил актер.

Он добавил, что в настоящее время занимается разработкой некой секретной операции в Донбассе. До этого он стоял на позициях украинских силовиков и привыкал к «нулю» (так в зоне конфликта называют линию соприкосновения). «Что такое быть под обстрелами, что такое диверсионно-разведывательные группы, что такое перемещение», — пояснил Пашинин.

Актер известен, в частности, по сериалу «Грозовые ворота», а также фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего». Информация о том, что он стал добровольцем украинской армии и несет службу в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, появилась 25 августа. Спустя несколько дней Пашинин признался, что «ловит кайф» от происходящего. «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю (...). Независимость, она вот здесь», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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