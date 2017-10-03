Воюющий в Донбассе Пашинин рассказал об устроенном комиками геноциде Украины

Российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, воюющий в составе Украинской добровольческой армии (создана боевиками запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»), заявил, что на Украине происходит культурный геноцид. Об этом сообщает «Обозреватель».

По словам артиста, политика украинских телеканалов формирует негативный образ страны. «Дети смотрят, как певцы, которые снимали штаны перед оккупантами и извинялись за то, что украинцы такие вот сякие. Когда эти клоуны, парад патологий, такую мерзость несли об Украине, и делали это за границей (о шутке комиков "Квартал 95", в которой Украину сравнили с порноактрисой — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Пашинин.

«И это все вливается, вещается 24 часа в сутки. Это какой-то геноцид культурный. Дети видят лица предателей, которые оценивают их там во всяких талант-шоу», — высказал мнение актер.

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В августе сообщалось, что Пашинин воюет на стороне Киева в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Анатолий Пашинин родился в Кировоградской области Украинской ССР, детство провел в Запорожье. На пятом курсе Запорожской государственной инженерной академии уехал в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Снимался в сериале «Грозовые ворота», а также фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего». В 2014-м он уехал из России на Украину. Неоднократно высказывался в поддержку Евромайдана, а позже — за «тотальную войну с сепаратистами» в Донбассе.

Шутка про Украину-порноактрису прозвучала в сентябре 2016-го на выступлении на юмористическом фестивале в Юрмале комиков студии «Квартал 95».