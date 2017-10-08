Жильцов дома без труб обязали платить за отопление в Ставрополье

В Минеральных Водах (Ставропольский край) коммунальщики обязали платить за отопление жильцов дома, не подключенного к центральной системе отопления. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о двух домах с одинаковым адресом — улица 40 лет Победы, 3. Отмечается, что в одном из них с трубами все в порядке, а в другом они отсутствуют — каждая квартира отапливается силами хозяев.

«Комсомольская правда в Ставрополе» уточняет, что квитанции жильцам неотапливаемого дома приходят каждый месяц, у некоторых счета за тепло составили уже 11 тысяч рублей. Собственники квартир обращались к чиновникам, но никакой реакции не последовало.

«Лента.ру» выяснила, что улицы 40 лет Победы в самих Минеральных Водах нет, но она есть в хуторе Красный Пахарь, который относится к Минераловодскому городскому округу.