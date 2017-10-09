Гендиректор Ferrari пообещал начать выпуск внедорожников

Генеральный директор Ferrari NV Серджио Маркионне подтвердил слухи, что в планах компании выпуск первого внедорожника. Работы над этим проектом до принятия решения, по его словам, могут занять около 30 месяцев. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Bloomberg.

Объемы производства внедорожников Ferrari будут ограничены для сохранения эксклюзивности автомобилей, уточнил Маркионне журналистам на Нью-Йоркской фондовой бирже. В августе он уже делал заявления по поводу перспектив выпуска внедорожников, отмечая, что это «вероятно, произойдет».

Окончательное решение по этому проекту, возможно, станет известно уже в первом квартале 2018 года, после того как Ferrari представит новый пятилетний план. Известно, что автопроизводитель, специализирующийся на выпуске элитных спорткаров, ставит перед собой задачу удвоить прибыль к 2022 году.

Ferrari — итальянская автомобильная компания. Основана в 1929 году Энцо Феррари. Команда Scuderia Ferrari регулярно принимает участие в гонках, в том числе в «Формуле-1».