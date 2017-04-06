В Испании открылась «Страна Ferrari»

В развлекательном комплексе «Порт Авентура» в Испании состоялось торжественное открытие тематического парка Ferrari Land («Страна Ferrari»). Об этом сообщил в четверг, 6 апреля, с места события корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня более 55% иностранных гостей парка — туристы из Франции, России и Великобритании. Благодаря открытию нового тематического парка, мы планируем по влечь туристов из Италии, Германии, Бельгии и стран северной Европы. Мы ожидаем, что в 2017 году "Порт Авентуру" посетит более 5 миллионов человек», — рассказал генеральный директор развлекательного комплекса Фернандо Альдекоа.

«Ferrari Land должен стать путешествием сквозь историю марки. Ведь мы прошли огромный путь — от маленькой мастерской до гиганта индустрии. Это дань памяти основателю компании — Энцо Феррари», — отметил директор по развитию бренда Ferrari Лука Фусо.

Ferrari Land — третий тематический парк в составе «Порт Авентуры». На его строительство было потрачено около 100 миллионов евро и привлечено более 50 национальных и зарубежных компаний. В церемонии открытия парка принял участие Пьеро Феррари — вице-президент Ferrari и сын основателя компании Энцо Феррари.

«Порт Авентура» — развлекательный комплекс и европейский курорт в Испании. Расположен в районе Таррагоны, неподалеку от Салоу, примерно в часе езды на юг от Барселоны.