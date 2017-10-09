Китаянку уличили в попытке увезти из России в носках пять килограммов нефрита

Сотрудники таможни в Забайкалье помешали жительнице Китая вывезти из России нефрит, который женщина упаковала в синтетические носки. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

«В ходе назначенного личного таможенного досмотра гражданка Китая добровольно выдала три необработанных минерала бело-серого и бело-коричневого цветов (предположительно, нефрит). Каждый минерал был упакован в цветной синтетический носок», — говорится в сообщении. Общий вес природных минералов составил почти пять килограммов.

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Представители таможни уточнили, что инцидент произошел на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», а нарушительница была пассажиром туристического автобуса, следовавшего из России в Китай.

Женщина пояснила таможенникам, что везла камни для личных целей: из них она хотела изготовить браслеты. О том, что минералы нельзя вывозить из России она, якобы, не знала, но на всякий случай спрятала их под одеждой. В настоящее время камни изъяты и направлены на экспертизу.