Россия
 

Москвича задержали за контрабанду запрещенных стероидов и препарата для потенции

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Жителя столицы задержали на пороге квартиры при получении посылки с запрещенными в обороте стероидами и препаратом для потенции из Китая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Почте России в четверг, 5 октября.

«Устанавливаются лица, причастные к организации поставок и распространению запрещенных препаратов», — отметили в пресс-службе компании.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ (статья 226.1 УК РФ).

Канал поступления препаратов, применяемых бодибилдерами для быстрого набора мышечной массы, из Гонконга отследили сотрудники корпоративной безопасности Почты России совместно с представителями Внуковской таможни. Стероиды поставлялись в упаковках с молотым кофе.

Ранее в сентябре за контрабанду анаболиков задержали 33-летнего красноярца, передает «Ярск-инфо». Мужчина получил посылку из Белоруссии, в которой были блистеры с таблетками и упаковка с ампулами. Исследование показало содержание в них ограниченного в обороте сильнодействующего вещества. Задержанный пояснил, что заказал анаболики через Интернет для личного употребления, чтобы набрать мышечную массу.

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