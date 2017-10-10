Электричка сбила шестилетнего ребенка в Подмосковье

Шестилетний ребенок погиб под колесами электрички в районе подмосковной станции «Заветы Ильича». Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел во вторник около 14:20. Ребенок вместе с матерью переходил через железнодорожные пути и был травмирован проходящим мимо поездом, следовавшим из Москвы в Сергиев Посад.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В сентябре во Владивостоке 15-летняя школьница попала под поезд и выжила. В результате происшествия девочка получила открытый перелом правого бедра и была доставлена во Владивостокскую краевую больницу.