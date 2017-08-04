Электричка сбила трех человек на станции «Перово» в Москве

В Москве на станции «Перово» Казанского направления электропоезд сбил трех человек. Об этом агентству «Москва» сообщили в УВД на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа. «Электропоезд травмировал трех человек. В результате происшествия один человек погиб», — отметили в ведомстве.

По данным «Интерфакса», перед появлением поезда пострадавшие пытались залезть на платформу с железнодорожных путей.

В марте в Амурской области на переезде около станции «Арга» столкнулись автомобиль ЗИЛ и грузовой поезд. Погибли три человека, находившиеся в кабине грузовика. Также в результате ЧП с рельсов сошли 10 вагонов и локомотив.