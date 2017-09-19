Школьница попала под поезд и выжила

Во Владивостоке 15-летнюю школьницу сбил маневровый поезд. Об этом говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Чайка и Вторая Речка, где двое 15-летних девочек решили перейти железнодорожные пути, чтобы выйти к морю.

«Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних. Одна девушка, увидев поезд, успела отпрыгнуть в сторону, вторая растерялась. Столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении управления.

В результате происшествия девочка получила открытый перелом правого бедра. Ребенок доставлен во Владивостокскую краевую больницу. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

По факту произошедшего проводится проверка.