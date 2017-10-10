Более 300 индийских школьников отравились газом с ближайшей фабрики

Около 300 учеников школы, расположенной на севере Индии, почувствовали недомогание после того, как надышались газом с предприятия по производству сахара, расположенного поблизости. Об этом сообщает NDTV.

Учащиеся были госпитализированы утром во вторник, 10 октября, в городе Шамли в штате Уттар-Прадеш. Пострадавшие были доставлены в больницу после того, как почувствовали тошноту. У них началась одышка, дети почувствовали боль в животе, головокружение и жжение в глазах.

Отмечается, что состояние от 30 до 35 детей оценивается как тяжелое.

По сведениям The Hindustan Times, на заводе произошла утечка химиката.

В мае этого года после утечки газа в Дели (Индия) пострадали 200 школьниц. У детей проявились признаки отравления: тошнота и раздражение глаз, некоторые из них потеряли сознание.