Более 61 тысячи квартир построили в Подмосковье с начала года

Более 61 тысячи квартир построили на территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщается на сайте Мособлстата во вторник, 10 октября.

«В январе-августе 2017 года на территории области за счет всех источников финансирования введено 61032 новых квартиры общей площадью 4380,8 тысячи квадратных метров. В сельской местности введено 1601,9 тысячи квадратных метров жилья, что составило 36,6 процентов от общего ввода», — говорится в сообщении.

Населением, за счет собственных и заемных средств, введено в действие 1,78 миллиона квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составляет 40 процентов.

28 сентября начальник управления инвестиционной деятельности министерства строительного комплекса Мособласти Виктор Васильев сообщил, что всего до конца 2017-го в регионе введут в эксплуатацию восемь миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

7 сентября сообщалось, что около 200 подмосковных жителей, относящихся к категории льготников, смогли приобрести жилье на выделенные из бюджета субсидии с начала года.

Весной прошлого года министерство строительного комплекса Московской области составило список холдингов, которые выполняют свои обязательства перед участниками долевого строительства в оговоренные сроки.