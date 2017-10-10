«Роснефть» начала воспитательную работу над «Коммерсантом»

Цель иска «Роснефти» к газете «Коммерсантъ» — «объяснить, что просто так издеваться над достойным брендом нецелесообразно». Такое заявление сделал для «Ленты.ру» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По его словам, иск носит воспитательный характер, и не содержит пока материальных претензий. «Не надо трепать имя крупнейшей компании. Представьте себе, что кто-то, не дай Бог, написал, что "условный" Бутрин поддерживает неформальные отношения с "условной" козой, но по законам гор ему за это ничего не будет, и мотивировал бы это попыткой доказать несовершенство законов гор», — выдвинул предположение Леонтьев. «Думаю, что безусловный Бутрин реагировал бы на это более экспрессивно, чем наша компания. И, возможно, был бы прав», — подчеркнул он.

Ранее, 10 октября в картотеке арбитражных дел была опубликована информация о том, что нефтяная компания «Роснефть» подала иск в суд на газету «Коммерсантъ» за публикацию статьи заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут». Иск поступил в Арбитраж 2 октября.