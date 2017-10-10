Toyota представила гибридный лимузин для руководителей

Японский автопроизводитель Toyota представил топовую модель Century. Об этом сообщает Motor Authority.

Официальная презентация представительского автомобиля состоится на Токийском международном автосалоне в конце октября. Машина будет доступна в версиях люксового седана и лимузина; продаваться она будет только в Японии. В отделке салона использованы шерсть, кожа и древесина. Развлекательная система включает в себя 20 аудио-динамиков и цифровой мультидисплей, расположенный за спинками передних сидений. Силовая установка — гибридная; состоит из восьмицилиндрового V-образного бензинового двигателя рабочим объемом 5 литров и электромотора. Подробные технические данные автомобиля пока не разглашаются.

Фото: Toyota

Модель Century впервые появилась в 1967 году; название она получила в честь 100-летия со дня рождения основателя компании Сакити Тоеда (1867-1930). Первое поколение автомобиля серийно выпускалось с 1967 по 1997 годы, второе — с 1997 года по настоящее время. Модификация Century Royal была разработана специально для Управления Императорского двора Японии и используется старшими членами правящей династии. Традиционно автомобили Century не несут на себе эмблемы или логотипа Toyota. Вместо этого на радиаторной решетке имеется стилизованное изображение мифологической птицы Феникс.