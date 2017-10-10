Российских школьников через два года заставят играть в шахматы

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила в Совете Федерации о планах ведомства ввести обязательные занятия по шахматам в школьную программу в ближайшие два года, передает во вторник, 10 октября, ТАСС.

Дополнительных компетенций для педагогов, по ее словам, не потребуется. «Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы», — сказала Васильева.

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На это занятие выделят по часу в неделю с первого по четвертый классы.

«У нас 40 регионов играют в шахматы, и они показывают абсолютно другие оценки», — подчеркнула министр, говоря о связи этой игры с повышением качества образования.

В августе Васильева рассказала, что показатели успеваемости у детей, играющих в эту настольную игру, выше на 35-40 процентов.

В декабре 2016 года в Совфеде рекомендовали главе Минобрнауки включить шахматы в школьную программу обучения начальных классов, заменив этой игрой одно из занятий по физкультуре.