Российских школьников научат основам предпринимательства

В российских школах планируется ввести в качестве факультатива уроки по основам предпринимательской деятельности. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева, передает РИА Новости.

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«Мы думаем о том, чтобы во внеурочное время, в факультативное, кружковое время, ввести и в школах маленькие базовые модули по предпринимательской деятельности. Это необходимо, этому надо детей учить, потому что те азы наверняка будут восприняты и продолжены дальше», — сказала Васильева.

2 августа Васильева заявила, что школьники должны играть в шахматы. По мнению главы ведомства, занятия должны проходить во внеурочное время и быть бесплатными.

Также министр рассказала о возвращении в школьную программу курса астрономии. В декабре 2016 года Минобрнауки предложило сделать астрономию отдельным предметом в старших классах. Позднее стало известно, что этот курс заберет время у второго иностранного языка.