Васильева призвала играть в школах в шахматы

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что ученики должны играть в шахматы в школе. Об этом сообщают «Известия».

По мнению главы ведомства, занятия должны проходить во внеурочное время и быть бесплатными. «В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40 процентов. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка», — пояснила Васильева.

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Соответствующие рекомендации планируется направить в регионы. Министр заметила, что в настоящее время интерес к шахматам в обществе возвращается. Так, в них играют в Тюменской области, Ханты-Мансийском округе и 42 школах Самарской области.

В декабре 2016 года включить шахматы в школьную программу обучения начальных классов главе Минобрнауки рекомендовали в Совете Федерации. Предполагалось заменить уроком игры одно из обязательных занятий по физкультуре.

Шахматы входят в обязательную школьную программу таких стран, как Армения, Азербайджан, Венгрия, Испания, Мексика.