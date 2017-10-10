Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды

ЦБ выявил в поведении участников торгов криптовалютами признаки финансовой пирамиды. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме производных финансовых инструментов, сообщает Rambler News Service. По его словам, интерес к биткоину поддерживается исключительно высокой доходностью.

«Мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы постепенно превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности. То есть признаки финансовой пирамиды», — сказал зампред ЦБ.

Материалы по теме Сюрприз от Виталика Кто убьет традиционную экономику

Швецов добавил, что сейчас виртуальные валюты не позволяют регулятору обеспечить защиту инвесторов, так как эти инструменты обладают неоднозначной экономической природой и не имеют юридического описания.

Банк России в целом демонстрирует крайне негативное отношение к криптовалютам. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 5 октября заявила, что категорически против легализации в России как натуральных, так и виртуальных частных валют.

Жесткую позицию демонстрирует и Минфин. Заместитель министра Алексей Моисеев считает, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу.