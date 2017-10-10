Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды

ЦБ выявил в поведении участников торгов криптовалютами признаки финансовой пирамиды. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме производных финансовых инструментов, сообщает Rambler News Service. По его словам, интерес к биткоину поддерживается исключительно высокой доходностью.
«Мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы постепенно превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности. То есть признаки финансовой пирамиды», — сказал зампред ЦБ.
Швецов добавил, что сейчас виртуальные валюты не позволяют регулятору обеспечить защиту инвесторов, так как эти инструменты обладают неоднозначной экономической природой и не имеют юридического описания.
Банк России в целом демонстрирует крайне негативное отношение к криптовалютам. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 5 октября заявила, что категорически против легализации в России как натуральных, так и виртуальных частных валют.
Жесткую позицию демонстрирует и Минфин. Заместитель министра Алексей Моисеев считает, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу.