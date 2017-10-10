Мировые инвестбанки позитивно оценили инвестиционные стимулы для Самотлора

Мировые инвестиционные банки позитивно оценили одобрение инвестиционных стимулов для разработки нефтяного месторождения Самотлор, подконтрольного «Роснефти».

В частности, Deutsche Bank выпустил позитивный аналитический отчет по влиянию льгот по Самотлору на деятельность компании, повысив целевую цену акций «Роснефти» сразу на 10 процентов до 385 рублей за акцию. В банке также ожидают в связи с этим рост чистой прибыли компании на 5 процентов. Необходимо отметить, что Deutsche Bank — единственный инвестиционный институт, который сразу повысил целевую цену, не дожидаясь итоговой версии поправок в налоговый кодекс.

В свою очередь, инвестиционное подразделение Citibank отмечает, что инвестиционные стимулы для Самотлора — «двойной выигрыш для акционеров "Роснефти": во-первых сама льгота дает рост EBITDA на 3 процента в год, а чистой прибыли на 10 процентов в год, а во-вторых, изменение дивидендной политики "Роснефти" в сторону повышения размера выплаты дивидендов до 50 процентов от чистой прибыли». Кроме того, в Citi считают, что, с учетом того, что льгота дается на 10 лет, изменение дивидендной политики компании будет долгосрочным.

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Morgan Stanley в связи с получением Роснефтью инвестиционных стимулов для Самотлора отмечает, что «с точки зрения оценки банк ожидает роста котировок "Роснефти" на 4-5 процентов», после того, как льготы будут физически предоставлены.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, рост EBITDA компании, после получения льготы составит 2,5 процента, а чистой прибыли — около 8 процентов в период с 2018 по 2021 годы. В свою, дивидендная доходность «Роснефти» вырастет на 8 процентов.

По мнению Merrill Lynch льготы в отношения Самотлора начнут действовать с 2018 года. По оценке банка текущая приведенная стоимость (Present Value) льгот составляет около 4 миллиардов долларов или — 7 процентов от капитализации «Роснефти». По оценке инвестбанка, EBITDA компании в 2018 году от введения льготы вырастет на 3 процента.

9 октября сообщалось о том, что Минфин России и «Роснефть» завершили работу, направленную на предоставления инвестиционных стимулов для Самотлорского месторождения. По итогам проведенных консультаций, Минфин до 15 октября 2017 года представит законопроект о ежегодном снижении НДПИ для этого проекта в размере 35 миллиардов рублей на 10 лет. Отмечается, что со своей стороны «Роснефть» примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства и развития региональной инфраструктуры.

Саматлорское месторождение — крупнейшее в России нефтяное месторождение, расположенное в Ханты-Мансийском автономном округе вблизи от Нижневартовска. За 50 лет эксплуатации накопленная добыча Самотлора превысила 2,7 миллиарда тонн нефти.