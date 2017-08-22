Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»

Инвестбанк Merrill Lynch повысил целевую стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» на 10 процентов с 6,15 доллара за бумагу до 6,75 доллара. Об этом говорится в прогнозе банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики Merrill Lynch называют три основных причины, по которым котировки должны вырасти: рост добычи на новых месторождениях с налоговыми льготами, газовый бизнес и новая стратегия компании с фокусом на снижение затрат и совершенствование бизнес-процессов. В отчете отмечается, что ценность гринфилдов заключается в том, что в ближайшие несколько лет компания начнет добывать более 800 тысяч баррелей в день.

«Мы считаем, что на запуск новых перспективных месторождений, к тому же необлагаемых налогами, не повлияет участие России в сделке ОПЕК по ограничению добычи. Дополнительные налоговые льготы — «Роснефть» продолжает свои усилия по продлению налоговых льгот для месторождения Самотлор», — полагают в инвестбанке. Дополнительный потенциал, полученный в результате налоговых льгот, аналитики Merrill Lynch оценивают в 80 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов).

Бизнес «Роснефти» в газовой отрасли, по мнению инвестбанкиров, также «имеет значительный потенциал». Однако он зависит от способности компании в ближайшем будущем разработать проект утилизации газа, а также от получения доступа к экспорту голубого топлива на международные рынки. Выход на зарубежный рынок необходим для монетизации более 30 миллиардов укбометров дополнительных объемов газа, ожидаемых к 2020 году, отмечается в отчете.

В Merrill Lynch также обращают внимание на высокие прогнозные показатели дивидендной доходности: в 2018 году на уровне 6,8 процента, в 2019-м — 9,5 процента.

«В отличие от конкурентов на глобальном уровне, «Роснефть» продолжает активно формировать поток денежных средств даже при цене на нефть 40 долларов за баррель. Приобретение «Башнефти» благоприятно отразилось на общем качестве объединенных активов компании в области нефтепереработки, транспортировки, маркетинга и позволило генерировать более высокую маржу переработки», — говорится в отчете.

При этом в Merrill Lynch считают, что новые приобретения «Роснефти» (месторождения Эссар, Зохр) не должны увеличить долг, поскольку компания компенсирует отток денежных средств продажей неконтролирующих долей в добывающих активах, а так же генерирует свободный денежный поток.

