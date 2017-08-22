Бизнес
 

Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»

Перейти в «Мою Ленту»

Инвестбанк Merrill Lynch повысил целевую стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» на 10 процентов с 6,15 доллара за бумагу до 6,75 доллара. Об этом говорится в прогнозе банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики Merrill Lynch называют три основных причины, по которым котировки должны вырасти: рост добычи на новых месторождениях с налоговыми льготами, газовый бизнес и новая стратегия компании с фокусом на снижение затрат и совершенствование бизнес-процессов. В отчете отмечается, что ценность гринфилдов заключается в том, что в ближайшие несколько лет компания начнет добывать более 800 тысяч баррелей в день.

«Мы считаем, что на запуск новых перспективных месторождений, к тому же необлагаемых налогами, не повлияет участие России в сделке ОПЕК по ограничению добычи. Дополнительные налоговые льготы — «Роснефть» продолжает свои усилия по продлению налоговых льгот для месторождения Самотлор», — полагают в инвестбанке. Дополнительный потенциал, полученный в результате налоговых льгот, аналитики Merrill Lynch оценивают в 80 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов).

Бизнес «Роснефти» в газовой отрасли, по мнению инвестбанкиров, также «имеет значительный потенциал». Однако он зависит от способности компании в ближайшем будущем разработать проект утилизации газа, а также от получения доступа к экспорту голубого топлива на международные рынки. Выход на зарубежный рынок необходим для монетизации более 30 миллиардов укбометров дополнительных объемов газа, ожидаемых к 2020 году, отмечается в отчете.

В Merrill Lynch также обращают внимание на высокие прогнозные показатели дивидендной доходности: в 2018 году на уровне 6,8 процента, в 2019-м — 9,5 процента.

«В отличие от конкурентов на глобальном уровне, «Роснефть» продолжает активно формировать поток денежных средств даже при цене на нефть 40 долларов за баррель. Приобретение «Башнефти» благоприятно отразилось на общем качестве объединенных активов компании в области нефтепереработки, транспортировки, маркетинга и позволило генерировать более высокую маржу переработки», — говорится в отчете.

При этом в Merrill Lynch считают, что новые приобретения «Роснефти» (месторождения Эссар, Зохр) не должны увеличить долг, поскольку компания компенсирует отток денежных средств продажей неконтролирующих долей в добывающих активах, а так же генерирует свободный денежный поток.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited
«Роснефть» раскрыла детали сделки по приобретению индийского НПЗ
«Роснефть» признали крупнейшим налогоплательщиком России
Последние новости
США добавили россиян в санкционный список по Северной Корее
Серебренников проведет ночь в СИЗО
Российские борцы греко-римского стиля впервые за 64 года остались без золота ЧМ
Пляжи Алушты затопило фекалиями
Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52
Получен сигнал от облака космического спирта
Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов
Другие материалы рубрики
Бизнес00:0121 августа

Ломать — не строить

Кто наживется на программе реновации в России
20:3214 августа

Губернатор Подмосковья поздравил «Радио 1» с 85-летием

17:30Сегодня

Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов

14:4214 августа

Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»

Бизнес14:53Сегодня
Михаил Воронин

«Бизнесмены — это одинокие люди»

Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
14:50Сегодня

Burger King запустил в России собственную криптовалюту

17:23Сегодня

Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу

13:4814 августа

«Мегафон» поборется с ФАС в суде

Бизнес00:0711 августа

Чифирнем: Россия останется без кофе

Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
12:42Сегодня

Российские работодатели разочаровались в молодых специалистах

14:51Сегодня

Миллиардер Рыболовлев потерпел неудачу со стартапом Alevo

13:4814 августа

ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Пьяный мужчина угнал Lincoln в Зеленограде и врезался в другую машину
Минздрав назвал самые распространенные заболевания среди взрослых россиян
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Спасатели отчитались о ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
Смерч в Сочи сняли на видео
Президент России встретится с госсекретарем Ватикана
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Северная Корея смоделировала ракетный удар по США
Власти Польши завели дело на бывшего президента Валенсу
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Иран обозначил сроки получения ядерного оружия
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
В ЛНР рассказали о раздавившей спящих украинских силовиков БМП
На Украине завели новое дело в отношении Поклонской
Кравчук назвал причину конфликта Украины и России
Украинский чиновник назвал дату начала расшатывания ситуации в Киеве
Киев снова подсчитал ущерб от потери Крыма
Президент Эстонии сообщила об угрозе самооккупации страны
Все материалы
Финансы
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Нефтяной фонд Норвегии заработал для пенсионеров 63 миллиарда долларов
Временная администрация «Югры» уволит почти всех сотрудников банка
Россияне стали реже ходить в бани и театры
Первая партия американского угля отправлена на Украину
В Минэнерго России рассказали о судьбе угля из ДНР и ЛНР
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов
Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»
Burger King запустил в России собственную криптовалюту
Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу
Российские работодатели разочаровались в молодых специалистах
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Выживший после перестрелки член «банды GTA» пройдет психиатрическую экспертизу
Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52
«Рособоронэкспорт» объявил о подписании контракта на поставку С-400 в Турцию
Предприятие «Росатома» начнет выпуск снарядов для нового зенитного комплекса
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Определена эффективная при сахарном диабете диета
В кишечнике человека нашли средство от старости
Доказано существование алмазных дождей
Названы вызываемые употреблением водопроводной воды болезни
Все материалы
Спорт
«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»
Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
Орнитолог вступился за обвиненных в порче крыши «Крестовского» бакланов
Руни потроллил болельщиков «Манчестер Сити»
Хакеры опубликовали имена легально употреблявших допинг футболистов
Дисквалифицированная за крем для губ норвежская лыжница пропустит Олимпиаду
Макгрегор посоветовал Мэйуэзеру воскресить Брюса Ли
Убийцу пауэрлифтера объявили в федеральный розыск
Все материалы
Культура
Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников
Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Моррисси записал новый альбом
Серебренников проведет ночь в СИЗО
Опубликована заставка новой «Американской истории ужасов»
Серебренникову предъявили обвинение
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Пользователям сети предложили выбрать имя для белого детеныша коалы
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога
Обнаружен способ отследить анонимных отправителей биткоинов
Японский кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы
Двойника Путина признали врагом Украины
Все материалы
Ценности
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Американцы коронуют любителей музыки
Cartier вырастил кактусы в центре Москвы
Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен
Converse спрятал философские послания в кедах
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Французы расшифровали язык молодости кожи
Все материалы
Путешествия
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Пассажиру British Airways 11 часов пришлось просидеть на залитом мочой кресле
Московский турист умер на Эльбрусе
Застуканная за сексом в самолете пара отказалась останавливаться
Парапланерист врезался в корову при попытке взлета
Российский турист утонул на рыбалке в Болгарии
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
Сирийские беженцы назвали пятого ребенка в честь Ангелы Меркель
В Индии устранили причину голубизны собак
Австралийские рыбаки сняли на видео пятиметровую акулу
На британском секс-фестивале произошла необъяснимая смерть
Все материалы
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Детские игрушки по цене особняка
Безумно дорогие масштабные модели автомобилей
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Самые дорогие машины прошедших выходных
Какие автомобили продали на аукционах в Монтерее в минувший уикенд
В США появился прокат «автомобилей мечты»
Бронированный Renault Duster разработали для российской армиии
«ГАЗ» построил пикап с 32-сантиметровым клиренсом для экстремального бездорожья
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы