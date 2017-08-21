«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited

Компания «Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49,13 процента акций Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Одновременно о закрытии сделки по приобретению 49,13 процента EOL объявил консорциум международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP.

В сообщении «Роснефти» отмечается, что ценовые параметры сделки «соответствуют ранее подписанным обязывающим документам».

НПЗ в городе Вадинар, принадлежащий EOL, обладает всей необходимой инфраструктурой (в периметр сделки вошли глубоководный порт, нефтяной терминал и электростанция), более половины от всего перерабатываемого сырья — тяжелая латиноамериканская нефть.

Закрытие этой сделки позволило «Роснефти» выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков (кумулятивный рост ВВП Индии в 2013-16 годах составлял 29,8 процента).

Наличие всей необходимой инфраструктуры, а также доли в добычных проектах в Венесуэле и заключенные поставочные контракты с PDVSA позволят «Роснефти» получить значительную операционную синергию и усилить экономическую эффективность деятельности НПЗ, отмечается в сообщении. Еще одним источником синергии станут кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР.

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«Совместно с нашими партнерами мы намерены существенно повысить финансовые показатели предприятия и в среднесрочной перспективе одобрить стратегию по развитию активов», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, приобретение доли в НПЗ Вадинар создает уникальные синергетические возможности с существующими активами «Роснефти» и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона.

Мощность переработки НПЗ Вадинар в настоящее время — 20 миллионов тонн в год. По объемам переработки это второй НПЗ в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира (индекс сложности Нельсона — 11,8). НПЗ отличается высокой гибкостью по сырью и способен перерабатывать тяжелые и сверхтяжелые сорта нефти. НПЗ имеет доступ к глубоководному порту (также вошедшему в периметр сделки), который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC.