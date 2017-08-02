BP нашла способ продолжить реализацию проектов с «Роснефтью»

Британская BP может воспользоваться пробелами в антироссийских санкциях, введенных США и ЕС в 2014 году. Это позволит ей вместе с «Роснефтью» реализовать некоторые проекты. В частности, компания намерена начать бурение на ряде участков с трудноизвлекаемыми запасами нефти в Самарской области. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Reuters.

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Санкции, введенные в 2014 году Соединенными Штатами и Евросоюзом в отношении России, запрещают западным компаниям участвовать в проектах по разработке месторождений сланцевой нефти, напоминает агентство. Однако норвежская Statoil и «Роснефть» объявили, что их цель — разработка расположенных на большей глубине известняковых залежей нефти. Это открыло для них возможность продолжить сотрудничество. Теперь примеру Statoil готова последовать BP.

В ноябре прошлого года «Роснефть» и BP объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия — «Ермак Нефтегаз». Совместное предприятие будет заниматься геологоразведкой в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга общей площадью порядка 260 тысяч квадратных километров. Доля «Роснефти» в «Ермак Нефтегаз» составляет 51 процент, а ВР — 49 процентов.

В начале июля 2017 года «Роснефть» и BP на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. «Роснефть» и дочернее предприятие ВР, BP Gas Marketing Limited, планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы, начиная с 2019 года», — говорилось в пресс-релизе.