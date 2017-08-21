«Роснефть» раскрыла детали сделки по приобретению индийского НПЗ

Стали известны подробности сделки по приобретению 49 процентов акций индийской Essar Oil Limited (EOL). Ценовые параметры соответствуют ранее подписанным юридически обязательным соглашениям, которые включают: НПЗ Vadinar, розничный бизнес (более 3,5 тысяч АЗС), глубоководный порт, резервуары и электростанцию. Об этом говорится в сообщении компании, присланном в редакцию «Лента.ру».

В «Роснефти» подчеркивают, что новые акционеры EOL глубоко заинтересованы в этих инвестициях, самых масштабных в истории внешних вложениях в данный сектор в Индии. НПЗ Vadinar — актив высшего класса, признанный на международном уровне за выдающиеся операционные показатели на протяжении многих лет.

У предприятия высокая универсальность оборудования. На тяжелые сорта нефти приходится более половины всего обрабатываемого сырья.

«Имея доступ к премиальным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, нефтеперерабатывающий завод может занять более важную роль на крупных международных энергетических рынках», — убеждены в «Роснефти».

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В сообщении отмечено, что директора EOL, назначенные «Роснефтью» и консорциумом Kesani, не смогут принимать решения не получив поддержку независимых директоров.

Этот проект предоставляет уникальные возможности для синергии как с существующими активами, так и с будущими проектами «Роснефти». У российской компании появится большой потенциал для расширения своего присутствия как на высокоперспективном индийском рынке, так и на рынках других стран АТР: Индонезии, Вьетнама, Филиппин и Австралии.

«Сейчас самое время инвестировать в Индию. Согласно прогнозу МВФ, в следующем году этот показатель составит 7,7 процента, что сразу сделает Индию страной с самой быстрорастущей экономикой среди всех ключевых стран мира», — подчеркивают в «Роснефти».

В странах с развивающейся экономикой быстрый рост ВВП сопровождается увеличением количества личного транспорта. При этом, согласно последним исследованиям, на этапах особенно быстрого экономического роста темпы автомобилизации страны в два выше темпов роста ВВП на душу населения.

Если прогноз верен, то к 2030 году количество машин в Индии вырастет с 43 миллионов до 187 миллионов. Это будет примерно десятая часть всего автотранспорта в мире. Соответственно, потребности страны в автомобильном топливе превысят 10 процентов общемирового спроса на нефть.

Независимые эксперты позитивно оценивают сделку «Роснефти» по приобретению пакета акций EOL. «Выход на розничный рынок Индии может оказаться своевременным, поскольку потребление нефтепродуктов возобновило рост», — говорят в «Уралсибе».

В свою очередь аналитики UBS напоминают, что Vadinar представляет собой крупномасштабный нефтеперерабатывающий завод высокой сложности (индекс Нельсона — 11,8), который должен увеличить объем переработки «Роснефти» примерно на 7 процентов.

Они прогнозируют вклад в чистую прибыль компании в 2018 году составит примерно 500 миллионов долларов. Аналитики БКС называют несколько меньшие цифры — 350—400 миллионов долларов.

