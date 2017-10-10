Человек-акула стал одним из первых нарушителей запрета на паранджи в Австрии

В Австрии человека в костюме акулы оштрафовали за нарушение закона, который запрещает ношение одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщает Associated Press.

Нарушитель рекламировал сеть компьютерных магазинов McShark. Полицейские несколько раз потребовали у него снять маску, однако он отказался подчиниться. После этого мужчину привлекли к ответственности.

Запрет на закрывающую лицо одежду был одним из пунктов нового закона об интеграции мигрантов. Согласно ему с 1 октября в Австрии нельзя носить паранджи, бурки и никабы, а также маскарадные и медицинские маски. Нарушителей штрафуют на 150 евро.

В марте сообщалось, что человек в костюме акулы ограбил автозаправочную станцию в Новой Зеландии.