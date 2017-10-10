Наука и техника
 

Тамагочи перевыпустят в США

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Компания Bandai заявила о намерении перевыпустить игрушку тамагочи в США. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Daily Mail.

«Мы получили такой большой отклик от поклонников игры по всему миру, нас стали просить вернуть ее, поэтому мы так и поступили», — пояснили в компании. Предзаказы на покупку тамагочи на интернет-платформе Amazon начались 10 октября.

Отмечается, что стоимость обновленной версии игры составляет 15 долларов.

11 апреля нынешнего года сообщалось, что в честь 20-летнего юбилея выхода оригинальной версии тамагочи японская компания Bandai перевыпустила в Японии игрушку с электронным карманным питомцем.

Bandai выпустила первые тамагочи в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, по очертаниям напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.

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